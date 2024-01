Rodriguinho fez uma piada sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no Big Brother Brasil 24 quando estavam no quarto do líder neste domingo, 14. Antes, o brother abordou o assunto com o Nizam e também revoltou a web. Veja acima.

Com Wanessa Camargo e Lucas Pizane no quarto do líder, Yasmin desabafou que está com compulsão alimentar há dias “se sentindo cheia e vazia ao mesmo tempo”. Em seguida, o cantor fez piada com a situação.

“Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando aqui da casa”, disse em tom de brincadeira. “Eu sei”, respondeu Yasmin, que apenas sorriu para Rodriguinho.

Os comentários do cantor revoltaram a web. “Totalmente desconfortável e desnecessário, o Rodriguinho falando que se a Yasmin continuar com a compulsão alimentar, ela vai sair do BBB rolando”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter.

“Se o Rodriguinho soubesse quão difícil é ter compulsão alimentar, ele jamais teria dito aquilo, que ódio!”, falou outra.

“Meu Deus do céu, que pavor o Rodriguinho falando da compulsão alimentar da Yasmin, que ela vai sair rolando. Que nojo de homem, sério”, comentou uma terceira.

Continua após a publicidade

Corpo de Yasmin Brunet volta a ser tema no BBB 24 Foto: Reprodução/Instagram/@yasminbrunet

A aparência de Yasmin está sendo muito debatida na primeira semana do reality show. Após Luigi e Maycon comentarem sobre suas roupas, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo na madrugada do sábado, 13.

No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo. O cantor disse que o físico de Yasmin “já foi melhor”.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...”, respondeu Nizam.

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, detonou as falas dos brothers. “Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, disse, nos stories do Instagram, neste sábado, 13.