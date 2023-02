‘The Marvels’ tem lançamento adiado para novembro e ganha 1º pôster; veja

A Marvel Studios anunciou, nesta sexta-feira, 17, que o filme The Marvels teve o lançamento adiado para 10 de novembro. A previsão anterior era para o dia 28 de julho.

O longa dá continuidade à fase mais recente do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) e vai unir Capitã Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) e Fóton (Teyonah Parris).

Leia também Disney+ revela primeiras imagens da 2ª temporada de ‘Loki’; confira

O primeiro cartaz oficial foi revelado nesta sexta e mostra as três heroínas em destaque. “Mais alto. Mais longe. Mais rápido. Juntas”, escreveu o perfil do estúdio.

The Marvels funciona como uma sequência do filme Capitã Marvel, mas também terá relação com os eventos da série Ms. Marvel, que introduziu a personagem ao universo, e de WandaVision, que apresentou Fóton. As produções estão disponíveis no Disney+.

Até o momento, poucas informações sobre o enredo foram reveladas, além de que Samuel L. Jackson retornará como o personagem Nick Fury. Nia DaCosta fica responsável pela direção.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais