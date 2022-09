Wagner Moura entra para elenco de série inspirada em ‘Sr. & Sra. Smith’

O ator Wagner Moura entrou para o elenco da série Sr. & Sra. Smith, futuro lançamento da Amazon Prime Video que reimagina o filme homônimo de 2005. A informação foi divulgada pela revista Variety nesta quinta-feira, 22.

A atriz Parker Posey, de Tales of the Walking Dead, também se junta à produção. Segundo o veículo, ela e o brasileiro terão papéis recorrentes no seriado, mas os detalhes sobre os personagens ainda estão sendo mantidos em segredo.

A série será protagonizada pelo ator e cantor Donald Glover, que também é creditado como cocriador e produtor executivo ao lado de Francesca Sloane.

Em abril, ele anunciou que a atriz Maya Erskine substituiria Phoebe Waller-Bridge, originalmente escalada para interpretar a protagonista. Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano também já estão confirmados no elenco.

Inspirado no longa com Brad Pitt e Angelina Jolie, a trama segue um casal de assassinos de aluguel que, sem conhecimento, recebem a missão de matarem um ao outro. Até o momento, a série não tem previsão de estreia.

Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram nos bastidores do filme 'Sr. e Sra. Smith'. Nova série da Amazon com Wagner Moura vai reimaginar a produção. Foto: 20th Century Studios

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais