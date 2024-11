A inspiração de Mike Tyson para voltar ao boxe? Fumar veneno de sapo

Mike Tyson, um dos maiores e mais polêmicos boxeadores da história do esporte, conhece bem a arte da promoção. Aos 58 anos, e muito depois de seu auge atlético, ele ainda foi capaz de adicionar uma camada de curiosidade à sua próxima luta de boxe feita para a TV contra o YouTuber Jake Paul, contando à revista Interview que Deus havia lhe dito para sair da aposentadoria. enquanto ele experimentava os efeitos alucinógenos de fumar veneno de sapo.

“Você esfrega até virar areia fina e depois fuma”, disse Tyson sobre uma substância produzida pelo Sapo do Deserto de Sonora durante uma entrevista com Rosie Perez, atriz e ávida fã de boxe. “Então você conhece Deus. E foi isso que Deus me disse para fazer.”

Mike Tyson, durante pesagem de luta contra Jake Paul Foto: Timothy A. Clary

Tyson, ex-campeão dos pesos pesados que não luta profissionalmente desde 2005, está escalado para enfrentar Paul, 27, na sexta-feira, em um espetáculo ao vivo na Netflix, que foi promovido com uma série de documentários de bastidores. É claro que ajuda o fato de o canal de Paul no YouTube ter mais de 20 milhões de assinantes.

Mas deixe que Tyson gere sua própria publicidade. Tyson disse a Perez que fumou veneno de sapo pela primeira vez – que, segundo os herpetologistas, é uma substância tóxica, não um veneno – há cerca de sete anos, com a ajuda de um xamã. E embora Tyson não tenha visto Deus, disse ele, ele sentiu a presença de Deus.

E qual foi esse sentimento? “Que não sou nada”, disse Tyson, “mas sou tudo”. Ele passou a descrever uma espécie de “morte espiritual”.

“É bom ter medo porque você percebe que não há nada a temer”, disse Tyson na entrevista.

“É disso que se trata o sapo: morrer com dignidade e não ter medo de morrer.” Embora Tyson não tenha especificado o veneno de sapo de sua escolha - ele se referiu a ele como o “remédio espiritual chamado sapo” - as secreções do Sapo do Deserto de Sonora, que produzem um alucinógeno conhecido como 5-MeO-DMT, ou Bufo, atraíram uma sequência entre as pessoas que recorreram aos psicodélicos para tratar transtornos mentais e vícios.

Mas, além de emitirem alertas sobre o uso ilícito do veneno, que é classificado pelo governo dos EUA como uma substância da Lista 1, os cientistas expressaram preocupações sobre a colheita excessiva, que poderia levar ao colapso das populações nativas de sapos.

Tyson tem suas próprias teorias. Ele disse a Perez que o veneno de sapo não havia sido legalizado porque “todos poderiam começar a amar uns aos outros”. Ele continuou: “E não queremos isso, queremos?.”

Tyson disse que fumou veneno de sapo mais de 80 vezes – e continua aumentando. “Agora”, disse ele, “sou um profissional. Não consigo viver sem isso.”

Mike Tyson durante encarada com Jake Paul Foto: Julio Cortez/AP

Tyson, que cresceu no bairro do Brooklyn, em Nova York, emergiu como um fenômeno adolescente na década de 1980, combinando mãos rápidas com um poder feroz para dominar oponentes mais experientes. Aos 20 anos, ele se tornou o mais jovem campeão dos pesos pesados da história do esporte. Mas a sua carreira foi marcada por problemas pessoais e ele passou três anos na prisão depois de ser condenado por estupro. Posteriormente, ele voltou ao ringue, onde recuperou seus títulos de peso pesado, e mais tarde interpretou uma versão ficcional de si mesmo no filme de 2009, “Se Beber, Não Case”. Mas, além de participar de algumas exposições, Tyson não luta há anos.

Muitos descreveram sua próxima luta contra Paul como pouco mais do que um golpe publicitário e um dia de pagamento fácil, com a expectativa de que ambos receberiam dezenas de milhões de dólares. Em entrevista a Perez, Tyson disse que o dinheiro não tem nada a ver com isso.

“Essa luta não vai mudar minha vida, nem minhas finanças, nem nada”, disse Tyson, que reconheceu que a luta foi ideia dele. “Você tem um YouTuber que tem 70 milhões de fãs. E eu sou o maior lutador desde o início da vida, então o que isso significa? Isso causa uma explosão de excitação.”

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.