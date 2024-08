Vitor Roque será negociado pelo Barcelona, diz jornal espanhol

Na Espanha, Roque atuou por 14 partidas e soma apenas dois gols com a camisa do time catalão. No fim do ano passado, o brasileiro sofreu uma lesão ainda pelo Athletico, que atrapalhou seu desenvolvimento na chegada ao Barcelona, Além da lesão, Vitor não agradou o então técnico do clube, Xavi. Agora, com a saída do espanhol e achegada do alemão Hansi Flick, havia a expectativa para que o atacante tivesse mais minutos em campo.

Outro fator que pesa na decisão de negociar Vitor Roque é a necessidade de aliviar os gastos com salário e folgar o fair play financeiro aplicado ao Barcelona. A saída do jogador liberaria espaço para que o Barça possa inscrever atletas nas competições. A situação financeira do clube ainda é delicada, então o brasileiro surgiu como uma solução mais rápida para o problema.