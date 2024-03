Como Putin desafia o movimento olímpico ao criar Jogos alternativos; entenda

O governo russo criou e financiou a Associação Internacional da Amizade (IFA) com o objetivo de organizar os Jogos da Amizade no verão, em agosto, e no inverno de 2026, em Sochi A Rússia terá uma participação muito restrita nos Jogos Olímpicos de Paris, devido às sanções resultantes da invasão à Ucrânia, há mais de dois anos, e à suspensão do Comitê Olímpico Russo.

Em modalidades individuais, apenas alguns atletas, que não apoiaram a guerra e não pertencem a clubes do exército, poderão competir na capital francesa, mas sob bandeira neutra e sem ouvir o hino de seu país. Russos e bielorrussos estão proibidos de participar do desfile dos atletas na cerimônia de abertura da Olimpíada. A estimativa é de que não mais do que 36 atletas russos e 22 bielorrussos devam competir em Paris.