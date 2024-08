Vídeo: como treinam as ‘novas Rebecas’ em ginásio onde atleta começou carreira em Guarulhos

É também a prefeitura que sustenta os valores dos campeonatos que as atletas participam. “Como é um órgão público, tem um chamamento. Vem uma verba para as equipes de competição. E com esse chamamento a gente paga o Troféu São Paulo, campeonato paulista, brasileiro, transporte e alimentação”, explica Rosana.

Nem tudo, porém, é perfeito. Ainda faltam para as garotas algumas coisas essenciais para atletas de alto rendimento. “Se a gente quiser participar de mais, Pan-americanos, mundiais, já tem que fazer as ações. As mães montam cantina. Tudo porque é órgão público, tem que dividir com todas as outras modalidades, tem as outras prioridades”, continua a coordenadora, sobre os campeonatos.

“A psicóloga que vem é uma voluntária, ela faz um trabalho com as meninas de 15 em 15 dias. E hoje não tem esse acompanhamento de nutricionista. Não temos fisioterapeuta no ginásio, mas tem um departamento da prefeitura que elas vão até lá para tratar”, conta Mônica, sobre outros acompanhamentos que atletas devem ter. “Professora de balé a gente tem, mas também é uma escola de dança, a Rita Camilo, que cedeu para a gente. Vamos fazendo parcerias para conseguir as coisas, porque a prefeitura dá uma parte, mas não tem condições de dar tudo”.