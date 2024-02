20 atletas brasileiros são convocados para o Mundial de Atletismo na Escócia

A chefe da delegação brasileira será a campeã Olímpica, Maurren Maggi. A competição acontecerá de 1 a 3 de março e contará com a presença de 250 atletas. Organizada pela World Athletics, acontece há cada dois anos e é a principal em ambiente coberto do mundo. A pista de atletismo é montada dentro de uma arena e possui um circuito de 200m, diferente dos 400m das pistas externas tradicionais. As curvas são inclinadas, para auxiliar que os atletas a não sejam "jogados" para fora da pista durante as provas.

"Esta é uma competição extremamente importante e por isso faço questão de cumprimentar todos os convocados, seus familiares, clubes, patrocinadores, federações, equipes multidisciplinar", disse Wlamir. "Chegou a hora de os atletas brilharem. Ainda mais em um ano olímpico."

A atleta do Praia Clube/Miller/Florestal/Certel/Fila, Jaqueline Weber está entre às 30 melhores do ranking mundial e foi chamada para disputar às provas de 800 metros e 1.500 metros. O treinador da atleta, Fabiano Peçanha comenta que o foco principal desta temporada são os Jogos Olímpicos de Paris. "Começar o ano disputando o mundial indoor é mais um passo muito importante nesse processo. O fato da Jaque estar participando com sequência dos maiores eventos do atletismo do mundo demonstram que ela já trilhou e esta trilhado um caminho histórico no esporte", avalia.