Sorriso fácil no rosto e muito, mas muito mesmo, treino na bagagem. Agnes Negetich, aos 22 anos, fez história na corrida de rua. No dia 14 de janeiro de 2024, ela bateu o recorde dos 10km e foi a primeira mulher a fazer um tempo inferior a 29 minutos para essa distância. Ela concluiu a 10k de Valência em o 28 minutos e 46 segundos, o que significa que ela correu em 2 minutos e 52 segundos cada quilômetro. O recorde mundial em corridas femininas, da mesma distância, é dela também, estabelecido no ano passado, com o tempo de 29:24, na 10K da Transilvânia (Romênia). A atleta fez aniversário dia 23 de janeiro e conversou com o Blog Corrida para Todos, por e-mail. A queniana é patrocinada pela adidas desde 2017. Confira a entrevista abaixo.

Em 14 de janeiro de 2024, na 10km de Valência (Espanha) você quebrou o recorde mundial feminino em corridas de ruas mistas nos 10km. Qual modelo da adidas você usou na corrida? Agnes Negetich - Em Valência, usei o modelo Adizero Takumi Sen 9, que é o top de corrida de 5-10 km da adidas, que é leve (181g). Nessas distâncias, o tênis oferece velocidade e é excelente para fazer curvas fechadas em corridas de rua, de distância entre 5 e 10 km. (Modelo é com infusão de carbono e tem 6mm de drop). E você metade do percurso, os 5KM, abaixo do recorde mundial?

Agnes Negetich -Fiz abaixo do recorde mundial. O tempo recorde mundial de 5 km foi minha divisão nos 10 km, o que significou que dois recordes foram quebrados na mesma corrida. Eu estou tão feliz com isso! Fiz em 14:13! (esse tempo é seis segundos mais rápido que a marca anterior)

Quando você começou a correr profissionalmente?

Agnes Negetich - Comecei a correr profissionalmente em 2022, pois antes dessa época ainda estava na escola e treinando com intensidade e volume reduzidos, devido aos compromissos e desenvolvimento escolar. Sou apoiada pela adidas desde 2016 e agradeço à marca por me apoiar durante a conclusão dos meus estudos.

Qual foi sua primeira prova como atleta profissional? Ainda mora no Quênia?Agnes Negetich - Sim, nasci no Quénia e ainda vivo lá. Minhas primeiras corridas foram enquanto eu estava na escola primária e quando se trata de competição mais formal, posso dizer que tudo começou em 2016 com a corrida de 5000m no Kenyan World Junior Trials. (Nessa prova ela foi a sétima colocada com o tempo de 16:53).

Por que você decidiu correr profissionalmente?Agnes Negetich - Correr sempre foi minha paixão e descobri que tinha um talento natural para isso desde muito jovem. Crescendo no Quênia, fui inspirada a observar atletas de elite e campeões olímpicos treinando ao meu redor, o que alimentou meu desejo de seguir a corrida como profissão. Assim que comecei a competir e a vencer corridas, soube que queria correr profissionalmente. Também me inspirei na minha mãe, que era boa corredora e campeã escolar.

Qual é a sua mensagem para as corredoras amadoras no Brasil?Agnes Negetich - Minha mensagem para as corredoras amadoras no Brasil seria acreditarem nelas mesmas e em suas habilidades. Para um desempenho ideal e saúde geral, é importante definir metas realistas, manter a consistência com o treinamento e priorizar a nutrição e o descanso adequados. Além disso, encontrar uma comunidade de apoio de colegas corredoras pode proporcionar motivação e incentivo ao longo do caminho. Lembre-se de aproveitar a jornada e comemorar cada marco, por menor que pareça.

Quantos quilômetros você corre por semana?

Agnes Negetich - O número de quilômetros que corro por semana depende da fase de treinamento. A quilometragem mais alta que alcanço é de cerca de 130-150 km por semana durante o inverno, enquanto construo minha base, caindo para 80-100 km por semana antes de grandes corridas. O volume total varia um pouco, dependendo se estou me preparando para uma corrida de 5KM ou 10KM.

Quando você assinou com a adidas?Agnes Negetich - Meu primeiro contrato individual foi assinado em 2017, com a adidas me apoiando desde 2016.