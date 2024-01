ASICS House, no Parque Bruno Covas, vai ter uma loja temporária de brindes exclusivos

"Sabemos que muitos corredores gostam de se desafiar e estão sempre buscando melhorar suas marcas pessoais. Pensando nisso, criamos a pop-up Novablast(TM) 4 Energy Store para incentivar ainda mais a prática do esporte, de uma maneira divertida e diferente, trazendo mais possibilidades de experimentação do novo lançamento da ASICS. Nossa meta é continuar nos aproximando de forma genuína com o nosso público", revela Constanza Novillo, diretora de Marketing da ASICS América Latina. Confira as regras abaixo.

O tênis, lançado no fim do ano passado globalmente, está disponível nas lojas e site da ASICS e nos parceiros especializados, pelo preço sugerido de R$999,99. Ele também estará à venda durante a ação no Parque Bruno Covas de 20 a 28 de janeiro, podendo ser comprado através de um totem localizado dentro da ASICS House. Aliás, quem comprar o modelo lá na pop-up, ou comprovar a compra anterior mostrando a Nota Fiscal vai ganhar um brinde especial: um convite para o treinão exclusivo Novablast(TM) Energy Run que vai acontecer no dia 3 de fevereiro, na Cidade Universitária, com direito a massagem pós-treino.