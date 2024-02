A grande novidade nesta abertura de lote é a possibilidade de se inscrever sem necessariamente ter que adquirir o kit com camisa. Além disso, o corredor também poderá adquirir o Kit Yopp e outras duas opções de Kit sem camisa.

As inscrições poderão ser feitas no site oficial da Maratona do Rio e os corredores terão três opções de escolha: o Kit 1/Yopp, que dá direito à camisa, óculos e número de peito; o Kit 2/Viseira Mara do Rio, que conta com uma viseira exclusiva e o número de peito; e o Kit 3/Sem camisa, que inclui somente o número de peito. Assim como na última edição, a retirada dos kits será na Casa Maratona, localizada no Pavilhão da Marina da Glória, no Aterro do Flamengo (RJ), entre os dias 29 de maio e 1 de junho. Além disso, para os corredores que desejam ter uma experiência completa e de maior conforto, a compra dos pacotes de viagem por meio da agência de turismo oficial da Maratona do Rio, poderá ser feita através do site Eventos.

O primeiro e segundo lotes, disponibilizados no fim do ano passado, esgotaram em menos de um dia e as vagas são limitadas. A tendência é que as inscrições se esgotem rapidamente.