Quem é Flávia Saraiva? Ginasta supera dramas e tem volta triunfante com bronze no Mundial da Bélgica

A dobradinha conquistada no solo por Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, neste domingo, no Mundial de Ginástica, tem todo um significado especial para as duas atletas. Cada uma do seu jeito. Flavinha é tida há anos como uma grande promessa da ginástica brasileira e, desde cedo, começou a lidar com os prós e contras que vêm junto com toda essa expectativa ao seu redor.

Flávia Saraiva se tornou um nome de destaque no cenário internacional da ginástica artística bem cedo, muito antes dos seus atuais 24 anos. Com graciosidade e impressionantes habilidades técnicas, ela conquista corações e admiração por onde passa. Nascida no Rio, em 30 de setembro de 1999, Flavinha é a personificação da determinação e paixão pelo esporte. Seu sorriso é sua graça.

Desde muito cedo, Flavinha mostrou talento para a ginástica, chamando atenção de treinadores, colegas e até rivais. Com sua evolução, não demorou para se destacar em competições locais e regionais. Em 2014, com apenas 14 anos, teve sua primeira experiência internacional de expressão nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim, na China, onde conquistou a medalha de ouro no individual geral. Competiu no lugar de Rebeca Andrade, que estava lesionada.

Rebeca Andrade e Flávia Saraiva escrevem seus nomes na ginástica brasileira. Foto: Ricardo Bufolini/CBG

Assim como inúmeros outros exemplos, Flavinha também teve de lidar com alguns dramas na carreira. A própria americana Simone Biles abandonou os Jogos de Tóquio, em 2021, por desgaste mental. Flávia Saraiva já teve de ficar um bom tempo fora dos holofotes por problemas de lesão e outras questões. Após o Mundial de 2019, por exemplo, ficou 20 meses sem competir, em razão da pandemia de covid-19 e por uma contusão no tornozelo. Ela participou da etapa de Doha da Copa do Mundo, que a ajudou a recuperar a confiança e participar dos Jogos Olímpicos de 2020, que foi em 2021.

No final do ano passado, em novembro, fez uma nova cirurgia no tornozelo. Depois disso, traçou como objetivo participar do Mundial de Antuérpia, na Bélgica, que acabou neste domino. Foi menos de um ano para a preparação. A missão foi cumprida com sucesso.

Burnout em 2018

Além de questões físicas, Flávia Saraiva também teve questões emocionais para administrar. Em 2018, conta que sofreu com burnout, um distúrbio causado por exaustão e geralmente relacionado ao excesso de trabalho. A ginasta diz que não conseguiu treinar com afinco durante o período, perdendo a capacidade de realizar exercícios nos quais sabia executar, mas não tinha concentração para fazê-los. Foi essa dificuldade que tirou Simone Biles das provas na Olimpíada.

“Eu fiquei dois meses sem dormir. Dormia três horas por noite e treinava sete horas por dia. Fiquei desesperada. Tinha vontade de chorar o tempo todo. Eu entrava no ginásio e falava: ‘preciso ir embora’”, contou na época. A ginasta revelou que a cura só veio quando aceitou que deveria primeiramente cuidar de si antes de voltar aos treinos. Iniciou, assim, um tratamento com uma psicóloga, destacando que o apoio de familiares, e do próprio treinador, foi essencial para sua recuperação.

“Não é simples nem fácil. Fui para um período de dois meses de treinos em Portugal e só chorava. Ligava para minha psicóloga no meio do treino, com falta de ar”, contou Flávia. “E eu não sabia o porquê. Ela me ajudou 100%. Me fez entender que eu precisava me aceitar”. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, Flávia Saraiva integrou a equipe de ginástica brasileira. A atleta conseguiu superar a lesão no tornozelo durante a competição e chegou à final, apesar de não ter subido ao pódio.