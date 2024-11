Abel Ferreira prega humildade após Palmeiras voltar a liderança: ‘Faltam três batalhas, não uma’

A vitória sobre o Atlético-GO, combinada com o empate do Botafogo frente ao Vitória, recolocou o Palmeiras novamente na liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Abel Ferreira adotou um discurso cauteloso ao analisar a situação. A tabela reserva ainda um duelo contra o time carioca na próxima rodada. Diante desse cenário, o treinador português ficou na defensiva.

PUBLICIDADE “Falei para vocês que a nossa final era contra o Atlético-GO. Se não ganhássemos aqui não valeria de nada. Agora temos o Botafogo pela frente, que tem um time brilhante. Mas faltam três batalhas, não uma”, afirmou o treinador sobre os confrontos que restam para o término do torneio. Empatados em pontos com o time carioca (70), mas líder por ter uma vitória mais, Abel não quis saber de favoritismo e lembrou os tropeços que o Palmeiras acumulou ao longo da temporada para justificar a sua linha de pensamento.

Abel pede humildade após Palmeiras vencer Atlético-GO e assumir a liderança do Brasileirão Foto: CESAR GRECO

“Fomos eliminados na Libertadores por um dos finalistas. Caímos na Copa do Brasil para o time que foi campeão. A disputa do Campeonato Brasileiro está palmo a palmo. Sabemos é que temos um grande rival do outro lado que vem fazendo um grande trabalho”, comentou.

Por fim, Abel disse qual a prioridade da equipe agora até partida da próxima jornada contra o Botafogo. O encontro está marcado para terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque. “Temos que recuperar os nossos jogadores. O calendário está cada vez mais pesado e repito o que já falei uma vez: nossos atletas não são máquinas”, disse.