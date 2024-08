Agenda: confira os jogos de hoje, sábado, no futebol

O sábado, dia 17 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Fluminense no Rio de Janeiro. Ambas as equipes lutam para sair do Z-4.

Já na série B do Brasileirão, o Santos joga contra o Avaí e busca aumentar sua margem de liderança no torneio. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

16h - Grêmio x Bahia

16h - Atlético-MG x Cuiabá

18h30 - Bragantino x Fortaleza

21h - Fluminense x Corinthians

Campeonato Brasileiro Série B

15h30 - Chapecoense x Guarani

16h - Santos x Avaí

17h - Ceará x Mirassol

18h - Amazonas x CRB

Campeonato Brasileiro Série C

17h - Náutico x Ferroviário

17h - Remo x Londrina

19h30 - Floresta x Athletic Club

19h30 - Ypiranga-RS x Sampaio Corrêa

Campeonato Brasileiro Série D

15h - Nova Iguaçu x Inter de Limeira

16h - Manauara x Retrô

16h30 - Porto Velho x Itabaiana

18h - Iguatu x Manaus

Campeonato Brasileiro Feminino

11h - Cruzeiro x Corinthians

11h - Avaí/Kindermann x Flamengo

15h - Fluminense x Bragantino

16h - Ferroviária x Atlético-MG

17h - Grêmio x Real Brasília

Premier League

8h30 - Ipswich Town x Liverpool

11h - Arsenal x Wolverhampton

11h - Everton x Brighton

11h - Newcastle x Southampton

11h - Nottingham Forest x Bournemouth

13h30 - West Ham x Aston Villa

La Liga

14h - Osasuna x Leganés

16h30 - Valencia x Barcelona

Copa da Alemanha

8h - Schott Mainz x Greuther Fürth

8h - Erzgebirge x Borussia Mönchengladbach

10h30 - Greifswalder x Union Berlin

10h30 - Villingen x Heidenheim

10h30 - Rot-Weiss Essen x RB Leipzig

10h30 - Ingolstadt x Kaiserslautern

10h30 - VfR Aalen x Schalke 04

10h30 - Osnabrück x Freiburg

13h - Alemannia Aachen x Holstein Kiel

13h - Arminia Bielefeld x Hannover

13h - Phönix Lübeck x Borussia Dortmund

Campeonato Italiano

13h30 - Genoa x Internazionale

13h30 - Parma x Fiorentina

15h45 - Empoli x Monza

15h45 - Milan x Torino

Campeonato Francês

12h - Brest x Olympique de Marselha

14h - Reims x Lille

16h - Monaco x Saint-Étienne Supercopa da Arábia Saudita 13h15 - Al-Nassr x Al-Hilal Supercopa da Alemanha 15h30 - Bayer Leverkusen x Stuttgart