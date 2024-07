Agenda: confira os jogos de hoje, sábado, no futebol

Os três melhores times do Campeonato Brasileiro entram em campo neste sábado, na abertura da penúltima rodada do primeiro turno. Na vice-liderança, o Palmeiras busca a reabilitação diante do embalado Cruzeiro, que vem de três vitórias seguidas. A partida é no Allianz Parque.

Líder isolado depois de ter vencido o Palmeiras na última rodada, o Botafogo joga mais uma vez no Nilton Santos diante do Internacional, na estreia de Roger Machado. Em Brasília, o terceiro colocado Flamengo encara o Criciúma.

Palmeiras busca reabilitação depois de perder para o Botafogo Foto: Pedro Kirilos/Pedro Kirilos

Em busca da primeira vitória como visitante na Série B, para sonhar com algo a mais no campeonato, a Ponte Preta enfrenta o Paysandu. Já o penúltimo colocado Ituano faz um confronto direto com o CRB.

Veja a seguir os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília).

CAMPEONATO BRASILEIRO

16 horas - Flamengo x Criciúma

18h30 - Botafogo x Internacional

21 horas - Palmeiras x Cruzeiro

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

17 horas - América-MG x Amazonas

17 horas - CRB x Ituano

18 horas - Paysandu x Ponte Preta

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

17 horas - Londrina x Caxias

17 horas - São Bernardo x Ferroviária

19h30 - Tombense x Figueirense

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

15 horas - Audax-RJ x Serra

15 horas - Ipatinga x Portuguesa-RJ

15 horas - Nova Iguaçu x Democrata

15 horas - Real Noroeste x Itabuna

16 horas - Água Santa x Patrocinense

16 horas - Costa Rica x São José-SP

16 horas - Pouso Alegre x Inter de Limeira

16 horas - Santo André x Maringá

16h30 - Anápolis x Brasiliense

16h30 - Crac x Mixto

16h30 - Real Brasília x Capital-TO

16h30 - União Rondonópolis x Iporá

17 horas - Manaus x Trem

17 horas - Porto Velho x Humaitá

17 horas - Rio Branco-AC x Manauara

17 horas - São Raimundo-RR x Princesa do Solimões

