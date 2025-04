Opinião | Mortes, ataques e impunidade: as lições que não aprendemos sobre violência no futebol

Em pouco mais de um ano, o elenco do Fortaleza temeu duas vezes pela integridade física. Um ataque ao ônibus da delegação com pedras e até uma bomba caseira por membros de organizada do Sport, após um jogo no Recife, feriu seis atletas em fevereiro de 2024.

Na quinta-feira, pela Copa Libertadores, o confronto contra o Colo-Colo, em Santiago, não terminou após invasão ao gramado de torcedores chilenos. A imagem dos atletas do Fortaleza correndo para o vestiário, por medo de apanhar, circulou ontem mundo afora.

Torcedores do Colo-Colo destruíram parte da barreira que separa arquibancadas do campo e invadiram o gramado. Foto: Javier Torres/AFP

PUBLICIDADE Marcelo Paz, CEO do clube brasileiro, espera uma punição exemplar ao Colo-Colo e que o Fortaleza ganhe os pontos da partida. O problema é que, historicamente, medidas rigorosas nesses casos não são regra, mas exceção. No ataque em Pernambuco, a pena imposta pelo tribunal desportivo foi de quatro jogos do Sport sem a presença dos organizados. Em 2012, um garoto torcedor do San José, da Bolívia, morreu dentro do estádio em Oruro atingido por um sinalizador arremessado pela torcida do Corinthians. A primeira decisão imposta pela comissão disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol foi a de proibir torcedores em todos os compromissos do time brasileiro naquela Libertadores.

Poucas semanas depois, a pena “diminuiu” e a limitação ficou restrita a partidas como visitante. Doze corintianos ficaram meses presos na Bolívia, até que um integrante de uma organizada, menor de idade, assumiu a autoria do disparo.

A punição ao “CPF”, com responsabilização criminal e cível para as pessoas que tenham problemas relacionados ao futebol, não pode diminuir a importância de ações desportivas às agremiações com as quais os criminosos estejam identificados.

Na Europa, os hooligans ingleses causaram a morte de dezenas de torcedores italianos em um Liverpool x Juventus, em meados dos anos 1980, pela final da Champions League. Todos os clubes ingleses ficaram cinco anos sem disputar torneios continentais. Os hooligans não deixaram de existir, mas a violência na Inglaterra, ou mesmo em jogos como visitantes, diminuiu.

Este é só um dos exemplos de que a sanção desportiva pode educar na marra. Como a lei é frouxa em diversos países, atos violentos e criminosos ligados ao futebol muitas vezes não resultam em prisão, incentivando a reincidência. A solução deve ser punir o que essa pessoa goste muito, o seu time.

A pena ao Colo-Colo deve ser anunciada na semana que vem, provavelmente portões fechados e multa. Os pontos podem ficar para o Fortaleza.