América-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

O Flamengo visita o lanterna América-MG neste domingo, às 18h30, pela 35ª rodada do Brasileirão, em mais um desafio na busca pelo título. Apesar do discurso de cautela adotado por Tite, uma vitória no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pode levar o rubro-negro à liderança do campeonato. Depende também de tropeços dos rivais.

O time carioca ocupa a terceira posição, com 60 pontos, e vive bom momento em um ano marcado por decepções. São quatros jogos invictos sob o comando do ex-técnico da seleção brasileira, com sete gols marcados e um sofrido. O destaque tem sido o uruguaio Arrascaeta, que marcou nas últimas três partidas. Além disso, Gabigol retornará como opção no banco de reservas após cumprir suspensão.

Em contrapartida, o América-MG entrará em campo para cumprir tabela. Dono da pior defesa da competição, com 71 gols sofridos, o clube mineiro é o último colocado e já está rebaixado. Além disso, não sabe o que é vencer há quase três meses. O último triunfo aconteceu diante do Santos, por 2 a 0, no dia 3 de setembro, pela 22ª rodada. Deste então, o time sofreu cinco empates e oito derrotas.

América-MG e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

No primeiro turno, pela 16ª rodada, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1, no Maracanã. Victor Hugo marcou para o Flamengo, enquanto Felipe Azevedo balançou a rede pelo lado alviverde. Desta vez, o duelo acontecerá longe da histórica Arena Independência, em Belo Horizonte, já que o América-MG vendeu o mando de campo.

AMÉRICA-MG X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA: 26/11 (domingo).

26/11 (domingo). HORÁRIO: 18h30.

18h30. LOCAL: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

ONDE ASSISTIR A AMÉRICA-MG X FLAMENGO AO VIVO

Premiere.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG - Jori; Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio (Iago Maidana) e Marlon; Alê, Martínez e Lucas Kal; Everaldo (Benítez), Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Diogo Giacomini (interino).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO - Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AMÉRICA-MG X FLAMENGO

