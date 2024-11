Atlético-GO x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atlético-GO e Atlético-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira, 6, às 21h, em Goiás, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times estão em situações distintas na tabela. O clube goianiense precisa de um milagre para seguir vivo na série A, já que é o último colocado com 22 pontos. O time mineiro, por sua vez, está em 10º lugar, com 41 pontos e ainda sonha com uma vaga no G-6.

O Atlético-GO joga ao lado de sua torcida e vai em busca dos três pontos para tentar um feito histórico no Campeonato. A seis rodadas do fim do Brasileirão, o time está em último lugar com 22 pontos, 13 a menos do que o Bragantino, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Com 18 pontos em disputa, a equipe precisa vencer praticamente todos - e torcer contra os adversários - para se manter na série A.

Já o Atlético-MG divide a atenção em três campeonatos. O time está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão o time está 10ª posição, com 41 pontos, 10 a menos do que o Internacional, que tem 51, e é o primeiro time no G-6.

ATLÉTICO-GO X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 06/11/2024

06/11/2024 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estadio Antonio Accioly, Goiânia, Goiás

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-GO X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Alix Vinicius, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Jan Hurtado. Técnico: Anderson Gomes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Éverson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Fausto Vera e Paulo Vitor; Alisson, Brian Palacios e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

