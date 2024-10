Atlético Mineiro x Grêmio no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Apesar do período de Data Fifa, Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentarão pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, em Minas Gerais. A partida deveria ter acontecido em maio, mas foi adiada por causa das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e impossibilitaram os jogos de Grêmio e outros clubes da região. O confronto acontece a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Em décimo lugar na tabela da competição, o Atlético Mineiro vem de um empate e uma derrota. Contra o Vitória, que está na zona de rebaixamento, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas levou o empate. Já contra o Palmeiras, perdeu por 2 a 1. Com 37 pontos, o clube está se classificando para a fase de grupos da Sul-Americana e pode brigar pela classificação para as qualificatórias da Libertadores.

Já o Grêmio vem logo abaixo do adversário, na décima primeira colocação na tabela. Com 35 pontos, o time está um jogo atrás da maioria dos demais clubes da competição. Nas suas últimas cinco partidas, ficou quase invicto: teve, ao todo, duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, contra o Criciúma, em casa. Diferente do Galo, que também participa da Copa do Brasil e da Libertadores, o Grêmio joga apenas pelo Brasileirão.

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 09/10/2024

09/10/2024 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-MG X GRÊMIO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Lyanco (Saravia), Bruno Fuchs e Battaglia; Rubens, Otávio, Fausto Vera, Igor Gomes e Scarpa (Palacios); Paulinho e Hulk (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Marchesín; Igor Serrote, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E GRÊMIO