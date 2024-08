Bahia x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A equipe comandada por Rogério Ceni terá os retornos de Ademir e Rezende para a partida. Atacante e volante estão recuperados de lesão e estarão à disposição do treinador. Biel e Gilberto seguem fora se recuperando de dores musculares. Com duelo importante diante do Flamengo no meio de semana pelas quartas da Copa do Brasil, Ceni pode promover rodízio no onze inicial da equipe.

O português Artur Jorge também deve promover alterações no elenco para descansar alguns nomes após jogos desgastantes diante de Flamengo, pela Série A, e Palmeiras, na classificação na Libertadores. Por suspensão, o alvinegro carioca não terá o lateral-direito Mateo Ponte, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Savarino.