Band anuncia saída de Denílson da emissora em 2025

O Estadão apurou que, apesar de ter sido especulado um acerto com a Globo, ainda não há definição sobre o futuro do Denilson como comentarista, mas ele vai seguir na carreira. A tendência é que um anúncio seja feito no próximo mês. Além disso, ele vai continuar com o canal no YouTube, no qual são exibidos diferentes programas, incluindo o podcast Denilson Show.

Denílson foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e jogou no São Paulo, Flamengo e Palmeiras, além de outros clubes fora do País. Ele se aposentou em 2010, quando iniciou sua nova carreira como comentarista de futebol.