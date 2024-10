Barcelona e Sevilla se enfrentam neste domingo, 20h, às 16h (de Brasília), em Barcelona, pela décima rodada do Campeonato Espanhol. O time de Lewandowski lidera a competição com 24 pontos, três a mais do que o Real Madrid, na segunda posição. Em caso de vitória a equipe pode ampliar a vantagem para o rival. Já o Sevilla tem 12 pontos e está em décimo segundo. Vencer nesta rodada pode aproximar a equipe dos times que brigam por uma vaga no G-4.

Em nove jogos o Barcelona venceu oito e perdeu apenas um. Das três partidas que jogou ao lado de sua torcida, ganhou todas. A equipe tem o melhor ataque da competição com 28 gols marcados. Lewandowski é um dos principais nomes do ataque do time, tendo marcado oito gols nos últimos cinco jogos.

Barcelona x Sevilla no Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Sevilla por sua vez tem três vitórias, três empates e três derrotas em nove partidas. A equipe, porém, vai ter que melhorar o desempenho fora de casa se quiser sair de Barcelona com os três pontos. Até o momento foram quatro partidas, três derrotas, um empate e nenhuma vitória.

BARCELONA X SEVILLA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

Data: 20/10/2024

20/10/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, Barcelona, Espanha

ONDE ASSISTIR REAL BARCELONA X SEVILLA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BAECELONA: Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez e Álex Balde; Marc Casadó, Eric García e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SEVILLA

SEVILLA: Orjan Nyland; José Angél Carmona, Loic Badé, Kike Salas e Adria Pedrosa; Lucien Agoume e Nemanja Gudelj; Dodi Lukebakio, Peque Fernandez e Chidera Ejuke; Isaac Romero. Técnico: García Pimienta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E SEVILLA