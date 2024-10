Bélgica x França na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Quase no fim desta Data Fifa, a Liga das Nações da Europa terá ainda a quarta rodada da fase de grupos do campeonato. Nesta segunda-feira, Bélgica e França se enfrentarão novamente na competição. Na última partida entre as duas seleções, a França saiu na frente, vencendo por 2 a 0 o seu adversário. Agora, as duas equipes se enfrentam em solo belga. O jogo acontece a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Segunda de seu grupo, a França foi derrotada somente uma vez na Liga das Nações. Em três jogos, acumulou duas vitórias, contra Bélgica e Israel, e uma derrota, contra a Itália. Com retrospecto positivo em partidas contra os belgas, os franceses buscam continuar em seu lugar no grupo, enquanto ainda podem ser ultrapassados por seus adversários.

Já a Bélgica está na terceira colocação do seu grupo. Com quatro pontos acumulados, teve uma vitória, uma derrota e um empate. Com três jogos restantes nesta fase, a equipe belga ainda tem a chance de galgar uma posição e ser a nova vice-líder do grupo. Para isso, é importante que vença a França nesta segunda-feira.

BÉLGICA X FRANÇA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 14/10/2024 (quinta-feira)

14/10/2024 (quinta-feira) Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL)

ONDE ASSISTIR A BÉLGICA X FRANÇA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA

BÉLGICA: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA

FRANÇA: Maigna; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Guendouzi e Koné; Dembélé, Thuram e Barcola. Técnico: Dider Deschamps.

