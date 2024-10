Bolívia x Colômbia nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário e escalação

Bolívia e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira, 10, a partir das 17h (de Brasília), em duelo válido pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no estádio municipal de El Alto, cidade a 4.150 m do nível do mar na Bolívia. O duelo tem transmissão do SporTV 2.

PUBLICIDADE A Colômbia chega motivada para o duelo, após derrotar a Argentina, atual campeã do mundo e líder das Eliminatórias, na última rodada. Com 16 pontos, a seleção ocupa a vice-liderança e pode, em caso de tropeço argentino e triunfo sobre a Bolívia, assumir a liderança das Eliminatórias. Já a Bolívia, na oitava colocação, também sonha alto. Com nove pontos, está a dois do Equador, quarto colocado na tabela de classificação. Com dois triunfos na última Data Fifa – sobre Venezuela e Chile –, a seleção se aproximou da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Bolívia e Colômbia se enfrentam pelas Eliminatórias. Foto: Arte/ Estadão

BOLÍVIA X COLÔMBIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

DATA: 10/10/2024.

HORÁRIO: 17H (de Brasília).

LOCAL: Estádio municipal de El Alto, na Bolívia.

ONDE ASSISTIR BOLÍVIA X COLÔMBIA AO VIVO

SporTV 2 (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOLÍVIA

BOLÍVIA – Billy Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez e José Sagredo; Robson Matheus, Henry Vaca e Gabriel Villamíl; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Roberto Fernández. Técnico: Óscar Villegas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO COLÔMBIA

COLÔMBIA – Camilo Vargas; Santiago Árias, Yerri Mina, Jan Lucumí e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma e Jhon Árias; James Rodríguez, Jhon Durán e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOLÍVIA E COLÔMBIA