Bologna x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação das equipes

Prestes a decidir as oitavas de final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, na quarta-feira, a Inter de Milão tem de lidar primeiro com um compromisso pelo Campeonato Italiano. A partir das 14 horas (de Brasília) deste domingo, enfrenta o Bologna em jogo da 28ª rodada da liga nacional, no Estádio Renato Dall’Ara, casa dos bolonheses, que ocupam a quarta posição, com 51 pontos, e são comandados pelo técnico brasileiro Thiago Motta, ex-volante.

A Internazionale é líder isolada, com 72 pontos, 15 a mais que a vice-líder Juventus, a dez rodadas do fim da competição. Em grande fase, não perde há 14 jogos na temporada e vive uma série de 12 vitórias. A última vez que perdeu foi foi justamente para o Bologna, por 2 a 1, na prorrogação das oitavas de final da Copa da Itália, em dezembro do ano passado.

Bologna e Inter de Milão se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

BOLOGNA X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

DATA: 09/03 (sábado)

09/03 (sábado) HORÁRIO: 14h (horário de Brasília).

14h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Renato Dall’Ara, Bologna.

ONDE ASSISTIR BOLOGNA X INTER DE MILÃO AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BOLOGNA X INTER DE MILÃO

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen; Fabbian, Freuler, Orsolini, Ferguson e Ndoye; Zirkzee. Técnico: Thiago Motta.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen; Fabbian, Freuler, Orsolini, Ferguson e Ndoye; Zirkzee. Thiago Motta. MANCHESTER CITY: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Sanchez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BOLOGNA E INTER DE MILÃO