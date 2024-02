Bicampeão olímpico no futebol masculino, o Brasil joga suas últimas fichas na busca pela classificação para os Jogos de Paris-2024 neste domingo, dia 11, às 17h30 (de Brasília). Atuando em Caracas, na Venezuela, a seleção brasileira mede forças com a Argentina pela rodada final do quadrangular de definição dos representantes da América do Sul na próxima Olimpíada.

Uma vitória sobre a Argentina, independentemente do placar, garante a seleção de Ramon Menezes nos Jogos Olímpicos. Se houvee um empate, contas precisam ser feitas e o Brasil terá de aguardar o resultado da partida entre Venezuela e Paraguai, às 20h30 (de Brasília).

O Paraguai lidera o quadrangular final com quatro pontos. O Brasil vem logo atrás, com três. Na terceira colocação aparece a Argentina, com dois. A lanterna é a Venezuela, com um. Todas as seleções chegam à rodada final com chances de classificação olímpica.

BRASIL x ARGENTINA: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO NO PRÉ-OLÍMPICO

DATA : 11/02 (domingo).

: 11/02 (domingo). HORÁRIO : 17h30 (de Brasília).

: 17h30 (de Brasília). LOCAL: Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas.

BRASIL x ARGENTINA: ONDE ASSISTIR AO VIVO

SporTV

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BRASIL

BRASIL: Mycael; Khellven, Lucas Fasson, Arthur Chaves e Alexsander (Rikelme); Andrey Santos, Gabriel Pirani, Gabriel Pec e Maurício; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA

ARGENTINA: Brey; García, Di Cesare, Valentini e Barco; Sforza, Fernández e Medina; Solari, Almada e Castro. Técnico: Javier Mascherano.

