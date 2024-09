Brasil x Equador nas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após a campanha decepcionante na Copa América, a seleção brasileira tem novo compromisso oficial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, às 22h. No Estádio Couto Pereira, em Curitiba - cidade que não recebe a equipe nacional há quase 21 anos -, os comandados de Dorival Júnior medem forças com o Equador em busca de reabilitação na disputa por uma vaga no torneio que terá como sedes Estados Unidos, Canadá e México.

No Mundial de 2026, a América do Sul será representada por ao menos seis seleções. Uma sétima vaga pode ser alcançada na repescagem intercontinental. A seleção brasileira está em situação delicada na disputa das Eliminatórias e soma apenas sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Todos os resultados aconteceram sob o comando de Fernando Diniz. Restam 12 rodadas.

Brasil e Equador medem forças nesta sexta-feira, na capital paranaense pelas Eliminatórias da Copa. Foto: Arte/Estadão

O Equador tem um ponto a mais que o Brasil na classificação. Também eliminado nas quartas de final da Copa América - mas pela campeã Argentina -, a seleção equatoriana optou por trocar o comando técnico. Saiu o espanhol Félix Sánchez Bas e entrou o argentino Sebastián Beccacece, que já foi alvo do interesse de clubes brasileiros e auxiliar de Jorge Sampaoli.

BRASIL x EQUADOR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

DATA : 06/09 (sexta-feira).

: 06/09 (sexta-feira). HORÁRIO : 22h (de Brasília).

: 22h (de Brasília). LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

BRASIL x EQUADOR: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Globo

SporTV

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Endrick), Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EQUADOR

EQUADOR: Galíndez; Félix Torres, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Yeboah, Alan Franco e Moisés Caicedo; Sarmiento, Kendry Páez (Chávez) e Enner Valencia (Kevin Rodríguez). Técnico: Sebastián Beccacece.

Publicidade

QUEM APITA BRASIL X EQUADOR?

ÁRBITRO: Facundo Tello (Fifa-ARG).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E EQUADOR