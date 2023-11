Depois de sofrer a quarta derrota consecutiva, mais uma vez de virada, agora para o Grêmio, o Botafogo viu cair ainda mais as suas chances de ser campeão do Brasileirão, despencando para 30%, conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O time carioca ainda é líder, mas duas equipes têm os mesmos 59 pontos: o Palmeiras, que também viu reduzir a probabilidade de erguer a taça depois de levar 3 a 0 do Flamengo, e o Grêmio, este que se colocou definitivamente na luta pelo troféu nacional.

Terceiro colocado, o Palmeiras abaixou de 25,4% para 19,8% a possibilidade de ganhar o torneio, enquanto que o Grêmio, novo vice-líder, mais que triplicou suas chances de ser campeão do campeonato que não ganha desde 1996. A estatística de título do Red Bull Bragantino, derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 na rodada e que caiu para o quarto lugar, também diminuiu, de 32,3% para 25,2%.

Segundo as contas da UFMG, depois do triunfo sobre o Palmeiras, o Flamengo, quarta colocado, com 56 pontos, aumentou a probabilidade de erguer o troféu, mas o número ainda é baixo. Subiu de 1,6% para 6,2%. Assim como o Botafogo e o Bragantino, o time rubro-negro tem 31 jogos disputados, um a menos, portanto, em relação aos demais. Sexto colocado, o Atlético Mineiro registra 0,42% de possibilidade de levantar a taça.

A próxima rodada, que antecede a paralisação por jogos das seleções na Data Fifa, deve ser determinante para a definição na parte de cima da tabela do Brasileirão. Veja a tabela completa do torneio aqui.

Na parte de baixo da tabela de classificação, o Santos conseguiu, enfim, respirar com alívio ao ganhar do Goiás em Goiânia por 1 a 0. Com isso, subiu aos 41 pontos e viu o risco de queda abaixar de 21,4% para 3,9%. Quem corre risco ainda maior de queda é o Corinthians, que tropeçou pelo segundo jogo seguido ao empatar com o Atlético Mineiro por 1 a 1 em casa. A possibilidade de o time alvinegro ser rebaixado, porém, ainda é baixa: 7,5%.

Dois dos outros times que lutam contra o descenso, Cruzeiro e Vasco, 17º e 16º, ambos com 37 pontos, ainda se enfrentam pela 33ª rodada, mas o jogo foi adiado. Ambos têm 32,7% e 19,2% de probabilidade de retornar à Série B, respectivamente.

Quem está ainda mais ameaçado é o Bahia, que também tem 37 pontos, mas já jogou e perdeu. O time do técnico Rogério Ceni, que ocupa a 15ª posição, levou 3 a 0 do Cuiabá em casa e viu o risco de cair para a segunda divisão subir consideravelmente, de 31,4% para 49,7%.

Só não é maior do que o Goiás, que soma 35 pontos e é 18º colocado. Depois de perder para o Santos no confronto direto, a equipe goiana agora registra 84,8% de probabilidade de descer à Série B. O Coritiba (99,9%) pode ter seu rebaixamento decretado na próxima rodada e o América Mineiro foi o primeiro time já rebaixado na competição.

Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Probabilidades de título do Brasileirão 2023

Botafogo - 30%.

Red Bull Bragantino - 25,2%

Palmeiras - 19,8%

Grêmio - 18,3%

Flamengo - 6,2%

Atlético-MG - 0,42%

Chances de vaga na Libertadores 2024

Palmeiras - 99,88%

Botafogo - 99,85%

Grêmio - 99,7%

Red Bull Bragantino - 99,5%

Flamengo - 97,1%

Atlético-MG - 86,2%

Athletico-PR - 15,2%

Fortaleza - 2%

