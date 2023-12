Brasileirão, Libertadores e muito mais: onde assistir aos principais campeonatos de futebol em 2024

Os apaixonados por futebol podem esperar muitas emoções em 2024, com opções variadas para acompanhar de perto os maiores campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Brasileirão, Libertadores, Champions League e outras competições prometem agitar o mundo da bola. Já tem torcedor com saudades. Além disso, o calendário do próximo ano será especial ao reunir seleções em duelos da Copa América e da Eurocopa, além dos Jogos Olímpicos de Paris.

Pensando nisso, o Estadão preparou um guia de onde assistir aos principais campeonatos do futebol na próxima temporada, da TV aberta aos serviços de streaming. Confira a seguir.

Temporada de 2024 está repleta de competições regionais, nacionais e internacionais. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa logo após a virada do ano, em 2 de janeiro. A Copinha de 2024 terá transmissão da Globo, na televisão aberta, e SporTV, na televisão fechada. No YouTube, os canais oficiais do Paulistão e Futebol Paulista transmitem os jogos, além da CazéTV.

Paulista

Com início marcado para o dia 21 de janeiro, o Paulistão será exibido pela Record na TV aberta e pela TNT na TV fechada. As transmissões gratuitas pelo YouTube ficarão agora a cargo da CazéTV. O canal do influenciador Casimiro Miguel terá 16 partidas, incluindo as finais. Por fim, o HBO Max vai mostrar o campeonato no streaming.

Carioca

O Campeonato Carioca estará na TV aberta e no YouTube. A Band continua como a emissora oficial da competição no próximo ano. A novidade desta edição é que o Canal GOAT será uma alternativa para conferir as partidas de graça pela internet a partir de 2024.

Copa do Brasil

No último ano, o Grupo Globo renovou o contrato com a CBF para a transmissão da Copa do Brasil até 2026. Dessa forma, será possível acompanhar aos jogos na TV Globo (TV aberta) e no SporTV (TV fechada). O serviço de streaming Amazon Prime Video também exibirá o torneio ao vivo.

O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. Foto: Marcello Zambrana/AFP

Brasileirão

Como de costume, a TV Globo será a casa do Campeonato Brasileiro na TV aberta em 2024. Na principal competição do futebol brasileiro, que começa em abril, SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem a maioria das partidas. O Athletico-PR poderá ter novamente seus jogos como mandante no YouTube e na Twitch, mas ainda não há definição com a CazéTV. A emissora da família Marinho anunciou uma série de parceiros para o futebol na próxima temporada.

Supercopa do Brasil

A final entre Palmeiras (campeão brasileiro) e São Paulo (campeão da Copa do Brasil), que decidirá o título da Supercopa do Brasil, será realizada no dia 3 de fevereiro. O local do Choque-Rei, contudo ainda não foi determinado. Já a transmissão será feita pela TV Globo (TV aberta) e pelo SporTV (TV fechada).

Libertadores

Neste ano, a TV Globo, na TV aberta, e a ESPN, na TV fechada, transmitirão as partidas da Libertadores. Além disso, a disputa pela Glória Eterna também estará nas telas do Star+ e do Paramount+. Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino serão os representantes brasileiros em 2024.

O Fluminense de Fernando Diniz defende o título da Libertadores em 2024. Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Copa Sul-Americana

A segunda competição continental mais importante da América do Sul, a Copa Sul-Americana, terá seus jogos transmitidos pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ e Paramount+ (streaming). Athletico Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro serão os representantes brasileiros no ano que vem.

Recopa Sul-Americana

ESPN (TV fechada) e Star+ e Paramount+ (streaming) serão as opções para assistir à Recopa Sul-Americana, nos dias 21 e 28 de fevereiro, entre Fluminense (campeão da Libertadores) e LDU (campeão da Sul-Americana).

Champions League

Em relação à Champions League, que entrará na fase de mata-mata em 2024, os direitos de transmissão na TV aberta ficam com o SBT. O mesmo vale para as plataformas da Warner Bros. Discovery, que exibirão a Liga dos Campeões nos canais TNT e Space e no serviço de streaming HBO Max.

A Champions League entra em sua fase de mata-mata no próximo ano. Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Copa América

O Grupo Globo garantiu a transmissão exclusiva da próxima edição da Copa América, disputada nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Dessa forma, o SporTV vai exibir todos os 32 jogos da competição, e a TV Globo ficará com oito partidas, claro, todas da seleção brasileira.

Eurocopa

A Globo exibirá 26 confrontos da Eurocopa 2024, sendo 25 deles exclusivos mais a final. O SporTV terá todos os jogos, junto com Globoplay e Ge, enquanto a TV Globo vai incluir em sua grade cinco partidas. No YouTube e na Twitch, a exibição será feita na CazéTV.