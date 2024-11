Brasileirão pode terminar com 'pior artilheiro' da história

A artilharia de 2016 foi também a pior em número de gols marcados na era dos pontos corridos. Caso nenhum dos nomes da briga atual pelo título de goleador do Brasileirão alcance ou supere a marca de 14 bolas nas redes, a edição de 2024 substitui a de 2016 como a pior nesse quesito.

A última vez que o Brasileirão teve um artilheiro com menos gols do que os goleadores de 2016 foi em 1990, quando Charles fez 11 gols pelo Bahia. Na época, contudo, o formato dividido em dois grupos e com mata-mata em sequência proporcionava menos partidas. Charles teve, portanto 11 gols em 21 jogos, uma média de 0,52.

A melhor média atual entre os principais candidatos a artilharia do campeonato é de Hulk, do Atlético-MG, que tem 0,45 de média por ter feito 10 gols em 22 partidas. Pedro, do Flamengo tem média ainda melhor, de 0,52, com 11 gols em 21 jogos, mas está fora de combate porque sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro e só volta a jogar no ano que vem.