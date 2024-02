Vídeo mostra colisão com câmera que feriu árbitra na Espanha; assista

A árbitra assistente Guadalupe Porras sofreu um ferimento na cabeça, durante a vitória por 3 a 1 do Betis sobre o Athletico Bilba, no domingo, pelo Campeonato Espanhol, após se chocar com um operador de câmera e sangrou bastante. As fotos da consequência da colisão correram o mundo ao longo do final de semana, mas apenas nesta segunda-feira foi divulgado um vídeo que mostra o momento exato em que a profissional se feriu.

As imagens mostram Porras saindo da bandeira de escanteio e correndo pela linha lateral, quando o operador, fora do campo de jogo, corre para acompanhar um dos gols do Betis. Desatento, ele se coloca no percurso da assistente, que bate com a cara na câmera e vai ao chão. Por causa disso, Porras foi levada ao hospital, com um corte na cabeça, e teve de ser substituída pelo quarto árbitro.

SEVILLA, 25/02/2024.- La asistente Guadalupe Porras Ayuso es retirada del terreno de juego tras ser golpeada por una cámara autónoma de la televisión en el partido enntre el Real Betis y el Athletic Club de la Jornada 26 de LaLiga que estos dos equipos juegan hoy en el estadio Benito Villamarín. EFE/ Julio Muñoz Foto: Julio Muñoz/EFE

“Aos 13 minutos, coincidindo com a concretização do primeiro gol, uma câmara de televisão foi colocada na área de trabalho da minha auxiliar número 1, que no exercício da sua função iria se deslocar para o centro do campo como indicado nas Regras do Jogo: Como consequência desta ação do cinegrafista de televisão, houve um golpe violento na cabeça da minha assistente com a referida câmera, o que causou uma grande ferida em seu rosto. Ela também perdeu conhecimento, ficando atordoada no chão”, relatou o árbitro da partida na súmula