Casa de apostas quer patrocinar o Palmeiras e dominar o futebol brasileiro

A empresa já é parceira do clube paulista, mas o contrato com vigência até o fim do ano dá direito à exibição da marca no time feminino, além de placas de publicidade, LEDs e backdrops no Allianz Parque. A plataforma de apostas pagou cerca de R$ 20 milhões para se tornar patrocinadora máster da camisa feminina do Palmeiras. Nos próximos meses, o desejo da companhia é de participar da concorrência pelos espaços na camisa do time masculino que a presidente Leila Pereira prometeu abrir.

“Sempre foi um clube que muito nos encantou, tanto por ser um clube vitorioso quanto por ter uma torcida engajada”, diz ao Estadão o CEO do Esportes da Sorte, Darwin Filho. Hoje, o site patrocina três times da Série A: Athletico-PR, Bahia e Grêmio. O grupo está disposto a aparecer na camisa do Palmeiras porque é um “clube ligado ao sucesso e às vitórias”, justifica Darwin.

“Estar no Palmeiras é positivo para qualquer marca. No momento oportuno a gente vai se manifestar. Creio que poderemos ter novidades a partir do próximo ano”, afirma o empresário, segundo o qual a relação com Leila é boa. Crefisa e FAM, duas das empresas da dirigente, patrocinam o time alviverde desde 2015.