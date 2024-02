Champions League: Real Madrid e City ganham e encaminham vaga nas quartas

Real Madrid e Manchester City deram passos importantes para chegar às quartas de final da Champions League. Os merengues foram a Leipzig enfrentar o RB e saíram com uma vitória simples, com gol de Díaz. Já o atual campeão continental visitou o Copenhague, na Dinamarca, e encaminhou a classificação ao construir um placar de 3 a 1. De Bruyne, Bernardo Silva e Foden balançaram as redes. Os jogos de volta estão agendados para o dia 6 de março.

Brahim Diaz foi o único a marcar na Alemanha nesta terça-feira. Foto: Matthias Schrader/ AP

Maior campeão da Champions, o Real Madrid demonstrou como jogar a principal competição entre clubes da Europa. O Real Madrid sofreu um gol logo no começo que foi anulado por impedimento, viu o Leipzig finalizar mais e contou com uma grande atuação de seu goleiro, Lunin. Com Bellingham lesionado, o técnico do time espanhol, Carlo Ancelotti, escalou Brahim Diaz. Sem seu artilheiro, o Real Madrid apostava nas jogadas em profundidade com os atacantes brasileiros Vini Jr. e Rodrygo.

O Real Madrid conseguiu a vitória com uma jogada individual de Brahim Diaz. Aos 3 minutos do segundo tempo, o substituto de Bellingham iniciou o lance pela direita. Escapou da trombada do primeiro marcador, na diagonal em direção ao gol enfrentou a marcação de outros quatro e finalizou de perna esquerda no canto, sem chance para o goleiro Gulacsi. Um golaço.

City tem situação mais tranquila

Sete jogos, sete vitórias e média de três gols mantida. O Manchester City teve chance de golear na Dinamarca, mas fez o suficiente para ter uma situação tranquila. Vindo de um primeiro turno intenso, com 18 gols marcados em seis triunfos, a expectativa de o City “matar o confronto” e voltar as ações somente para o Campeonato Inglês foi cumprida.

Phil Foden deu números finais ao jogo entre City e Copenhague, na Dinamarca. Foto: Matthew Childs/Reuters

De Bruyne, Bernardo Silva e Foden anotaram para o City, enquanto o goleiro brasileiro Ederson entregou o gol aos dinamarqueses. Haaland, apesar de ficar em campo o tempo todo, desperdiçou quatro boas chances, mandando duas por cima e parando no goleiro Grabara em outras duas. Tentará se redimir diante do Chelsea, pelo Inglês, no fim de semana.