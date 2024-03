Champions League: Vini Jr faz golaço e empurra pescoço de rival em classificação do Real Madrid

A torcida do Real Madrid tinha a expectativa de festejar os 122 anos de fundação do clube, nesta quarta-feira, com uma tranquila classificação às quartas de final da Champions League. Depois de vencer na Alemanha, por 1 a 0, o time espanhol sofreu muito para empatar, por 1 a 1, no Santiago Bernabéu, e eliminar o valente RB Leipzig.

O primeiro tempo foi preocupante para o torcedor do Real Madrid. Com o meio de campo ausente, deixando Vini Jr e Bellingham isolados no ataque, o time espanhol viu o organizado RB Leipzig dominar as ações e somar pelo menos três boas chances para abrir o placar.

Vini Jr marcou o único gol merengue no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira. Foto: Real Madrid via X

PUBLICIDADE Openda surgiu para levar perigo à meta de Lunin em dois momentos, aproveitando a fragilidade da marcação do lado de Carvajal. Além disso, o goleiro do Real fez uma bela defesa nos minutos finais da primeira etapa. O segundo tempo começou com o primeiro, com o Leipzig mais perigoso. Com dois minutos, Openda teve mais uma chance. A diferença do jogo foi a presença de Rodrygo, que substituiu Camavinga no intervalo. O brasileiro deu mais objetividade ao ataque do Real nos primeiros minutos.

Aos dez, Vini Jr fez uma falta, que não foi vista pelo árbitro. O atacante brasileiro poderia ter sido expulso, caso o VAR tivesse chamado o árbitro para rever o lance. Aos 20, Vini Jr e Bellingham, que estavam mal na partida, tiveram sucesso em um contra-ataque. O britânico fez bela assistência para o brasileiro abrir o placar.

A desvantagem no placar não desanimou os alemães, que conseguiram o empate aos 24 minutos com Orbán. A decisão da vaga voltava a ficar aberta no Bernabéu. Os minutos finais foram tensos. O RB Leipzig se jogou ao ataque e pressionou o Real, que em vários momentos tentou ganhar tempo. Aos 46, Dani Olmo por pouco não fez um golaço para a virada do time alemão. Com a queda do RB Leipzig, o Borussia Dortmund é mais um clube europeu classificado para o super Mundial de 2025.

City desbanca Copenhague e mantém campanha perfeita

O Manchester City continua muito bem em sua campanha pelo bicampeonato da Champions League. Nesta quarta-feira, após início arrasador e dois gols em apenas oito minutos, repetiu o triunfo por 3 a 1 sobre o Copenhague, desta vez no Etihad Stadium, na Inglaterra, e chega às quartas de final com 100% de aproveitamento após oito partidas. Akanji e Julián Álvarez marcaram os primeiros, Haaland completou a vitória. Elyounoussi descontou para os dinamarqueses.