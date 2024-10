Colômbia x Chile nas Eliminatórias da Copa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Para fechar esta Data Fifa, as seleções sul-americanas vão para mais uma partida das Eliminatórias da Copa de 2026. No total, são seis vagas diretas oferecidas para as equipes do continente, mais uma da repescagem internacional. Na tentativa de se manter no topo, a Colômbia recebe o Chile em Barranquilla para mais um confronto. O jogo acontece nesta terça-feira, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Segunda colocada na tabela de classificação das Eliminatórias, a Colômbia acumulou, até então, 16 pontos. Em nove partidas, venceu quatro vezes, empatou outras quatro e perdeu somente uma. Essa única derrota aconteceu na última partida da equipe colombiana. Em jogo contra a Bolívia, sexta na classificação, a seleção recebeu um gol e foi derrotada por 1 a 0.

Veja onde assistir a Colômbia x Chile ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Chile está embaixo na tabela, na última colocação. Nas mesmas nove partidas, os chilenos conseguiram apenas 5 pontos. Com o grande número de seis derrotas, a seleção chilena teve ainda dois empates e somente uma vitória. Poderia ter conseguido a segunda em jogo contra o Brasil, na última quinta-feira, mas sofreu uma virada e perdeu por 2 a 1.

COLÔMBIA X CHILE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

Data: 15/10/2024 (terça-feira)

15/10/2024 (terça-feira) Horário: 17h30 (horário de Brasília)

17h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)

ONDE ASSISTIR A COLÔMBIA X CHILE AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COLÔMBIA

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Arias, Mina, Sánchez e Borja (Mojica); Lerma, Uribe e Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Durán e Luis Diaz. Técnico: Nestor Lorenzo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CHILE

CHILE: Brayan Cortes; Loyola, Paulo Díaz, Maripán e Suazo; Pulgar, Valdéz e Echeverria; Tapia, Victor Davila e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COLÔMBIA E CHILE