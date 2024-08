Confira os memes da derrota do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil

O Corinthians foi derrotado pelo Juventude na noite desta quinta-feira, dia 29 de agosto, em jogo válido pelas quartas de final Copa do Brasil. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe gaúcha fez 2 a 1 e saiu com a vantagem na partida de ida do confronto.

Nas redes sociais, a torcida corintiana lamentou a derrota e brincou com a situação atual do clube. No X, o antigo Twitter, as principais piadas envolveram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que é corintiano, e sua decisão de bloquear a plataforma no Brasil. Para muitos, o resultado do jogo poderia influenciar o futuro da rede social no País. Veja os melhores memes da derrota: