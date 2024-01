Cruzeiro e Coritiba decidiram também nesta sexta-feira quem o último semifinalista. Os dois se enfrentaram em Barueri e a equipe mineira levou a melhor ao ganhar por 1 a 0, com gol do zagueiro Pedrão. Com isso, vai encarar o Flamengo. A outra semifinal será disputada entre Novorizontino e Corinthians, na segunda-feira.

O torneio termina no dia 25 de janeiro, data que marca o aniversário de 470 anos da capital paulista. Ainda não está definido o local da final. Certo é que não será no Pacaembu. O mata-mata seguirá ainda com semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.