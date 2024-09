Corinthians e Juventude decidem nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, a partir das 21h (de Brasília), quem avança à semifinal da Copa do Brasil. Depois de vitória por 2 a 1 na partida de ida, no estádio Alfredo Jaconi, os gaúchos precisam de apenas um empate para se garantir na próxima fase; já os donos da casa precisam, obrigatoriamente, vencer para manter vivas as esperanças de continuar na competição.

Ainda em agosto, o Juventude chegou a abrir 2 a 0 no placar, com Ronnie Carrillo e Danilo Boza, mas o Corinthians conseguiu diminuir o placar na reta final, com Gustavo Henrique. “Vamos enfrentar o Corinthians que tem uma folha de 10 a 20 vezes maior que a nossa e sabemos que temos a vantagem. Se houver a mesma entrega, a mesma vontade, temos chances sim de passar de fase na Copa do Brasil”, afirma Fábio Pizzamiglio, presidente do clube, ao Estadão.

O regulamento da Copa do Brasil é simples: os placares das duas partidas são somados e a equipe que terminar à frente avança à próxima fase. Com o 2 a 1, o Juventude pode se classificar, ainda nos 90 minutos, com um empate simples; já o Corinthians, para avançar no tempo regulamentar, precisa obrigatoriamente vencer a partida por uma diferença de dois gols (2 a 0, 3 a 1, 4 a 2...).

Hugo Souza foi responsável por classificar o Corinthians em duas disputas por pênaltis nesta temporada. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

PUBLICIDADE Em caso de vitória corintiana por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Nas duas últimas que o Corinthians disputou (Grêmio, na Copa do Brasil, e Red Bull Bragantino, na Sul-Americana), contou com a estrela de Hugo Souza, goleiro que está emprestado pelo Flamengo, mas será contratado a partir de outubro, como prevê o acordo entre os clubes. Não há critério de desempate pelos gols marcados fora de casa – se houvesse, o Corinthians avançaria em caso de uma vitória por 1 a 0. Quem avançar, encara Flamengo ou Bahia, que também se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Juventude tem a seu favor o retrospecto recente contra o rival paulista. Desde 2021, foram seis confrontos entre as equipes, com três vitórias do Juventude, dois empates e apenas um triunfo do Corinthians. No entanto, a única vitória do time alvinegro, no Brasileirão de 2022, foi justamente pelo placar que garante a equipe na semifinal: 2 a 0, com gols de Adson e Gustavo Mantuan, na Neo Química Arena.

Todos os demais resultados garantem o Juventude na semifinal. Neste ano, além do confronto de ida pela Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram em outras duas oportunidades, ambas pelo Brasileirão: 2 a 0, no Alfredo Jaconi, e 1 a 1, na Neo Química Arena.

Nesta quarta-feira, além do confronto decisivo, o Corinthians apresentará Memphis Depay ao seu torcedor na Neo Química Arena. O atacante holandês de 30 anos é o principal reforço da equipe nesta janela, mas não poderá disputar a Copa do Brasil, pois o clube não conseguiu inscrevê-lo a tempo. O jogador, no entanto, está apto para se juntar ao elenco de Ramón Díaz nas disputas do Brasileirão e Sul-Americana.