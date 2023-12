Corinthians se acerta com PSG por valor recorde e repassa Gabriel Moscardo para o futebol europeu

O PSG abrirá os cofres para contar com Gabriel Moscardo em seu elenco em 2024. O clube francês já possui um acordo verbal com o Corinthians para a transferência do atleta, no valor de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões), acrescidos de 2 milhões de euros em caso de metas cumpridas. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, um especialista no mercado de jogadores. O clube brasileiro já vinha tratando do assunto.

“Gostaria que ele permanecesse muito mais. Chegou o fim do ciclo. A cabeça dele já está fora, e demos toda a liberdade para que ele escolha. Que seja feliz”, disse o recém-eleito presidente do Corinthians, Augusto Melo, em entrevista à Band há alguns dias, antes mesmo da informação dos valores envolvidos.

Gabriel Moscardo viajará para Paris assim que os clubes formalizarem o acordo. Ele passará por exames médicos e assiná seu primeiro contrato com um time da Europa. O montante é inferior aos 30 milhões de euros (R$ 160 milhões) que o clube paulista esperava obter com a transferência. Mesmo assim, esse valor estabelece a negociação como a venda mais cara da história do alvinegro.

O recorde anterior pertencia a Pedrinho, atualmente no Atlético Mineiro, que saiu por 18 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual) para o Benfica.

Corinthians e PSG tem acordo verbal por venda de Gabriel Moscardo. Foto: Thiago Gadelha/AFP

O volante veio das categorias de base do clube e realizou sua estreia no time principal em 28 de junho, na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool (URU), pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Conquistou sua vaga no Corinthians ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira pré-olímpica. Mano Menezes não o colocou para jogar como seu antecessor, talvez já sabendo que o time precisaria se virar sem ele em campo.

Com apenas 18 anos, Moscardo encerrou sua primeira temporada como profissional com 25 jogos, um gol e uma assistência. Seu desempenho já havia despertado o interesse de clubes do Velho Continente, como Barcelona e Chelsea, mas tudo indicava que o destino seria mesmo o time de Mbappé. O clube do Parque São Jorge detém 80% dos direitos econômicos do jogador, cujo contrato — recentemente renovado — é válido até junho de 2026.

Caso o negócio seja concretizado com sucesso, Moscardo poderá fazer companhia a outro jovem brasileiro no Paris Saint-Germain. O clube francês é o favorito para adquirir o zagueiro Lucas Beraldo, do São Paulo. O Corinthians pretende usar o dinheiro do PSG para contratar reforços. Por ora, o novo presidente não acena com outra finalidade.