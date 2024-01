Corinthians x Cruzeiro na final da Copinha 2024: onde assistir, horário, ingressos e local

O regulamento, estabelecido pela entidade antes do início da competição, previa o cenário em que o Pacaembu não estivesse disponível para ser utilizado. Em 2022 e 2023, Allianz Parque e Canindé, respectivamente, receberam a final, que resultou no título do Palmeiras em ambos os anos. Com a definição do local, a venda dos ingressos para a partida decisiva fica a cargo do Corinthians – assim como ocorreu há dois anos, na casa do rival alviverde.

Será a segunda partida seguida do Corinthians em sua casa. Até a semifinal, o time disputou todos os seus confrontos no Estádio Bento de Abreu, em Marília. Cruzeiro, por sua vez, disputará a primeira partida na capital nesta temporada: até aqui, havia jogado apenas no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e na Arena Barueri.