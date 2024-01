Costa do Marfim x Nigéria: onde assistir, horário e escalação das equipes

Costa do Marfim e Nigéria se enfrentam nesta quinta-feira, 18, a partir das 14h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações (CAN). A partida acontece no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, na capital da Costa do Marfim, país que sedia o torneio neste ano de 2024, e é válida pela segunda rodada do Grupo A.

A Costa do Marfim chega depois de vencer na estreia a seleção de Guiné-Bissau por 2 a 0. Já a Nigéria, uma das favoritas ao título, ficou apenas no empate por 1 a 1 com Guiné Equatorial. Osimhen, atacante do Napoli, é a principal estrela da seleção nigeriana e marcou o único gol da equipe na última partida.

Costa do Marfim e Nigéria se enfrentam pela Copa Africana de Nações. Foto: Arte/ Estadão

COSTA DO MARFIM x NIGÉRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES (CAN)

DATA : 18/01 (quinta-feira).

: 18/01 (quinta-feira). HORÁRIO : 14h.

: 14h. LOCAL: Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã.

ONDE ASSISTIR COSTA DO MARFIM x GUINÉ-BISSAU AO VIVO

Bandplay

YouTube (Esporte na Band)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COSTA DO MARFIM

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Aurier (Singo), Diomandé, Ndicka e Konan; Kessié, Seko Fofana e Sangaré; Krasso, Boga e Bamba. Técnico: Jean-Louis Gasset.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NIGÉRIA

NIGÉRIA: Nwabali; Aina, Ekong, Ajayi e Sanusi; Onyeka, Yusuf, Awobi, Simon e Lookman; Osimhem. Técnico: José Peseiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COSTA DO MARFIM E GUINÉ-BISSAU

13/01 - Costa do Marfim 2 x 0 Guiné Bissau - Copa Africana de Nações

2 x 0 Guiné Bissau - Copa Africana de Nações 14/01 - Nigéria 1 x 1 Guiné Equatorial - Copa Africana de Nações