Crystal Palace x Manchester City pela Premier League: onde assistir, horário e escalação

Crystal Palace e Manchester City se enfrentam na tarde deste sábado, 9, às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. Os times estão em lugares distintos na tabela. O Crystal Palace é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, na 17º posição com 12 pontos, enquanto o City está na quarta colocação com 26 pontos.

O Crystal Palace joga em casa e precisa dos três pontos para tentar se afastar da zona do rebaixamento. O time está a três pontos do Ipswich, que abre o Z-3 com nove pontos. O time de Oliver Glasner vem, justamente, de uma vitória contra este adversário na última rodada, por 1 a 0, e agora vai encarar um Manchester City em crise.

Apesar da vitória na última rodada por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, o Manchester City não vive bom momento dentro e fora de campo. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos na Premier League. Além disso, Pep Guardiola caiu em provocação de torcedores do Liverpool após a derrota no último domingo, e chegou a discutir com um homem na rua.

CRYSTAL PALACE X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 07/12/2024 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, Londres, Inglaterra

ONDE ASSISTIR A CRYSTAL PALACE X MANCHESTER CITY AO VIVO PELA PREMIER LEAGUE

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRYSTAL PALACE

CRYSTAL PALACE: Henderson; Muñoz, Chalobah, Lacroix, Guehi e Mitchell; Sarr, Doucoure, Kamada e Eze; Mateta. Técnico: Oliver Glasner

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Bernardo Silva e Gundogan; Savinho, Grealish e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CRYSTAL PALACE E MANCHESTER CITY

03/12 - Ipswich 0 x 1 Crystal Palace - Premier League

0 x 1 - Premier League 04/12 - Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest - Premier League