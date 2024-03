Dorival chama zagueiro do Palmeiras e dupla do São Paulo em sua 1ª convocação; veja lista

Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira, dia 1º, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, sua primeira convocação como treinador da seleção. A lista veio recheada de novidades. Além do retorno de Lucas Paquetá, as surpresas entre os 26 convocados para amistosos com Inglaterra e Espanha são o goleiro Rafael, os laterais Yan Couto, Wendell e Ayrton Lucas, os zagueiros Beraldo e Murilo, os meias João Gomes e Pablo Maia, e o atacante Savinho. A missão do novo comandante é resgatar a confiança do torcedor com a equipe após quatro jogos sem vitórias e futebol ruim. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, será a chefe da delegação na Europa.

“Acreditem nesse trabalho, sintam confiança neste grupo e voltem a viver o mundo da nossa seleção brasileira”, pediu Dorival Júnior aos torcedores. “Teremos 15 dias juntos para a primeira partida”, celebrou o treinador, que deixou a possibilidade de mudanças por causa das competições que não param. E explicou a lista. “Nenhuma reformulação pode ser radical. Mas temos de observar alguns jovens promissores, que estão sendo acompanhados de perto e terão suas oportunidades.”

Dorival faz sua primeira convocação pela seleção brasileira na sede da CBF. Foto: Ricardo Moraes/ REUTERS

PUBLICIDADE Lucas Paquetá volta à seleção após ser retirado da convocação para rodada das Eliminatórias em outubro de 2023. Seu nome foi envolvido em investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA) por possível envolvimento em esquema de apostas. Como vem jogando normalmente no West Ham, Dorival recebeu o aceno da CBF de que poderia chamar o meia. Ainda em fase de recuperação de cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o astro Neymar será o principal desfalque de Dorival Júnior em seus primeiros jogos — só volta em setembro. O treinador ainda chamou o goleiro Rafael por causa da lesão no tendão da coxa de Alisson, do Liverpool.

Substituto de Fernando Diniz, dispensado após não conseguir fazer o Brasil se dar bem na largada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — são somente sete pontos em seis rodadas e a sexta colocação —, Dorival vai fazer sua estreia no comando da equipe nacional em duro amistoso diante da Inglaterra, em Wembley, no dia 23 de março. Três dias depois tem a não menos potente Espanha, no Santiago Bernabéu.

Para definir os 26 chamados, Dorival Júnior fez um tour pela Europa, acompanhando nove jogos na Espanha, França e Inglaterra. O treinador ainda esteve nos treinamentos de Atlético de Madrid, Real Madrid, Manchester City, United e Arsenal, entre outros. Além de observar os principais jogos dos Estaduais no País. De acordo com o técnico, mais de 50 nomes foram avaliados antes da definição da lista.

Esta é a última relação da seleção brasileira antes da disputa da Copa América, nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 15 de julho, no qual o Brasil tentará retomar o protagonismo no cenário sul-americano após derrotas dolorosas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Antes da competição, a seleção ainda fará amistosos com México (8/6) e Estados Unidos (12/6).

Publicidade

Novo coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano mostrou confiança na caminhada. “Será uma grande travessia até 2026 com o objetivo máximo de conquistar o hexacampeonato mundial. Até lá, teremos esses amistosos e a Copa América que nos ajudarão nesta caminhada”, disse.

Confira a lista de convocados

GOLEIROS: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City) e Rafael (São Paulo).

LATERAIS: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto).

ZAGUEIROS: Lucas Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras).

MEIAS: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo).

ATACANTES: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr. (Real Madrid).