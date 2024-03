No gol, o nome de Rafael (São Paulo) é questionado, mas celebrado por são-paulinos, assim como o volante Pablo Maia, além de Casemiro (Manchester United) e Beraldo (PSG), revelados pelo clube. A presença inédita dos dois da equipe tricolor, última comandada por Dorival antes da seleção, foi motivo de piadas. “Dorival em 2024 indo correndo ferrar com o São Paulo”, escreveu um torcedor.

O nome de Murilo também está entre os mais comentados. O questionamento não é exatamente pela presença do zagueiro do Palmeiras, mas pela ausência do xará Murillo (Nottingham Forest), revelado pelo Corinthians e em alta na Inglaterra. Houve quem reclamasse da ausência de Samuel Lino, Vitor Roque, Zé Rafael, entre outros, além da “falta” irônica, como o atacante Osvaldo, do Vitória.