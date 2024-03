Lucas Paquetá volta à seleção depois de afastamento por suposto esquema de apostas; entenda

Um cartão amarelo recebido por Lucas Paquetá logo no primeiro jogo oficial do West Ham na temporada 2023/2024 reforçou as suspeitas da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) sobre o envolvimento do meia brasileiro com apostas esportivas, disse o jornal britânico Daily Mail, na época. O West Ham continuou a contar com Paquetá no time titular. O brasileiro é um dos destaques da equipe. Na temporada, ele tem cinco gols e seis assistências em 28 partidas.

Na seleção brasileira, Paquetá vai compor o meio-campo junto de André (Fluminense), Andreas Pereira (Fullham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Pablo Maia (São Paulo). Paquetá foi titular do time comandado por Tite na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Ele atuou em quatro jogos e marcou um gol, contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.