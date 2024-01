Egito x Gana: onde assistir, horário e escalação das equipes

Egito e Gana se enfrentam nesta quinta-feira, 18, a partir das 17h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações (CAN). A partida acontece no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjã, na capital da Costa do Marfim, país que sedia o torneio neste ano de 2024, e é válida pela segunda rodada do Grupo B.

O Egito chega depois de empatar na estreia com seleção de Moçambique por 2 a 2. Mohamed Salah, nos acréscimos e de pênalti, marcou o gol que garantiu um ponto para um dos favoritos da competição. Já a Gana, outra candidata ao título, foi derrotada para o Cabo Verde por 2 a 1.

Egito e Gana se enfrentam pela Copa Africana de Nações. Foto: Arte/ Estadão

EGITO X GANA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES (CAN)

DATA: 18/01 (quinta-feira).

HORÁRIO: 17h.

LOCAL: Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã.

ONDE ASSISTIR EGITO X GANA AO VIVO

Bandplay

YouTube (Esporte na Band)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA EGITO

EGITO: El-Shenawy; Hany, Hegazy, Abdelmonem e Hamdi; Zizo, Elneny e Fathi; Salah, Mostafa Mohamed e Trezeguet. Técnico: Rui Vitória.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA GANA

GANA: Ofori; Odoi, Dijku, Salisu e Mensah; Ashimeru, Baba, Paintsil, Konigsdorffer e Jordan Ayew; Semenyo. Técnico: Chris Hughton.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EGITO E GANA

14/01 - Egito 2 x 2 Moçambique - Copa Africana de Nações

2 x 2 Moçambique - Copa Africana de Nações 14/01 - Gana 1 x 2 Cabo Verde - Copa Africana de Nações