Estevão, de 12 anos, troca o Palmeiras pelo São Paulo

Enquanto o atacante Estêvão Willian se destaca como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro vestindo a camisa do Palmeiras, seu xará, de apenas 12 anos, trocou a base do alviverde para vestir a camisa do São Paulo. O zagueiro Estevão Luis defendia as cores palmeirenses até este ano e se transferiu recentemente para a equipe de Cotia.

Em sua conta do Instagram, o jovem jogador publicou uma foto anunciando o acordo com o tricolor paulista. “Hoje inicia um novo ciclo na minha carreira! Que essa oportunidade me permita alçar voos ainda mais altos para atingir meus objetivos”, diz o texto da publicação.

PUBLICIDADE O contrato assinado pelo atleta é chamado de vínculo federativo. Como Estevão tem menos de 16 anos, o clube ainda não tem permissão para estabelecer um contrato de formação com o jovem jogador. Ainda na publicação, defensor aproveitou para agradecer o apoio da família. “Assinar contrato com o São Paulo, para registrar uma nova fase na minha carreira e neste momento tão especial, eu não poderia deixar de agradecer à minha família por todo suporte e por sempre acreditar em mim! Gratidão”, completa.

Estevão Luis, que atua como zagueiro, enquanto defendia o Palmeiras nas divisões de base Foto: Reprodução/Instagram via @estevaoo.lu

Segundo o clube, Estevão está livre para atuar em outras categorias da base são-paulina caso se destaque e seja chamado pelos treinadores. O acordo assinado é para atuar no sub-12, mas pode ser estendido quando o jovem atingir idade para o sub-14. Ao portal ge, o pai do jogador, Dilson Negreiros, afirmou que o contrato com o Palmeiras foi encerrado de forma amigável entre as partes.

Natural de Palmas, no Tocantins, o jogador veio para a capital paulista para atuar pelo Palmeiras. Ainda segundo o pai, que ficou na cidade natal, a mãe do jogador veio acompanhar a carreira do filho em São Paulo em 2023. Antes, Estevão atuou pela escolinha do Santos sediada em Palmas.