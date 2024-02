Flamengo x Boavista: onde assistir, horário e escalação das equipes

Caso supere o Boavista, o Flamengo chegará a 21 pontos, empatado com o Fluminense, porém ultrapassa o rival na classificação por ter o melhor saldo - atualmente 13 a 10. O ataque marcou 14 gols e a defesa é a menos vazada com apenas um gol sofrido. Além disso, o time do técnico Tite não seria mais alcançado pelo Botafogo, quinto colocado com 14, ficando apenas nas duas últimas rodadas na briga pela liderança.

O Flamengo vem embalado, após vencer o Bangu por 3 a 0, com direito a três gols do Pedro, em jogo disputado em Aracaju (SE). Mas terá algumas baixas importantes. Os volantes Allan, com dengue, e Gerson, internado por conta de uma infecção renal, estão vetados. De la Cruz é dúvida, já que segue o tratamento no ombro direito.