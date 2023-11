O Palmeiras ficou atrás no placar duas vezes na noite deste domingo na Arena Castelão e, mesmo com um jogador a menos em campo, buscou o empate por 2 a 2 com o Fortaleza pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo e Calebe fizeram os gols tricolores, enquanto Raphael Veiga e Zé Rafael balançaram as redes pelo lado alviverde.