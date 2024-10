Gandula recebe prêmio de melhor jogador em partida do Porto

Uma reposição rápida por parte do jovem gandula de 14 anos, Gonçalo Cruz, foi fundamental para que o brasileiro Pepê marcasse o segundo gol do Porto, que definiu a vitória sobre o Braga por 2 a 1 no último domingo. Eleito melhor em campo, o meia Nico González deu o prêmio a Gonçalo pela sua participação na jogada da vitória.

Quando Pepê marcou o gol, correu em direção ao gandula para abraçá-lo - momento definido por Gonçalo como “inesquecível”. Ele foi muito celebrado após a partida e tirou foto com vários jogadores do Porto segurando o seu prêmio de melhor da partida.

Gandula Gonçalo Cruz com prêmio de melhor jogador em campo Foto: Divulgação/Instagram @fcporto

O menino ficou emocionado com o reconhecimento. Ele, que também sonha em ser jogador de futebol, afirmou que espera receber mais prêmios de melhor em campo, mas dessa vez como atleta profissional.